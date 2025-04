Con l’avvio ufficiale del ticket d’ingresso per accedere a Venezia, da venerdì 18 aprile sono tornati obbligatori la prenotazione e il pagamento del contributo, variabile: 5 euro per chi si registra entro il quart’ultimo giorno, 10 per chi lo fa last minute. I controlli vengono effettuati in punti chiave come piazzale Roma, la stazione di Santa Lucia e l’attracco dei lancioni granturismo in riva degli Schiavoni. Il portale ufficiale, cda.ve.it, ha già superato i 61.000 voucher emessi. Solo mercoledì sono stati rilasciati 482 ticket last minute, e martedì altri 376, per un totale di 858 persone che hanno deciso all’ultimo momento di visitare la città durante il ponte di Pasqua.

I dati sui voucher e la risposta dei turisti

L’amministrazione ha comunicato che dal lancio del sistema sono stati emessi 61.992 voucher corrispondenti a 19.958 ordini, con una media di tre prenotazioni per ogni utente registrato. La maggioranza ha scelto la tariffa agevolata da 5 euro, ma cresce anche l’uso del biglietto da 10 euro, segno di una maggiore consapevolezza da parte dei visitatori nei confronti dei giorni più affollati. “Il sistema sta funzionando e dimostra che la nuova politica tariffaria ha ottenuto un buon riscontro”, ha commentato l’assessore al Turismo Simone Venturini.

Misure sperimentali e novità per i residenti

Il contributo d’accesso è ancora in fase sperimentale, come sottolineato da Venturini: saranno raccolti e analizzati i dati fino al termine del periodo, previsto dopo 54 giorni consecutivi di applicazione. Non sono escluse modifiche in base alle criticità eventualmente riscontrate. Per agevolare l’ingresso, sono stati previsti lettori automatici e corsie preferenziali in stazione. Quest’anno, inoltre, i residenti in Veneto non hanno più bisogno di accreditarsi: sarà sufficiente mostrare un documento. Esenzioni con Qr code restano valide per lavoratori, studenti fuori sede, parenti di residenti, possessori di seconde case e membri di società sportive. Il ticket non è richiesto per le isole, incluse Murano e Burano. Dopo il 4 maggio, il sistema sarà attivo solo nei weekend fino al 27 luglio, includendo anche l’evento del Redentore.