Il Ministero dell’Istruzione ha deciso: il divieto dell’uso dei telefoni cellulari a scuola viene ora esteso anche agli studenti delle scuole superiori. Dopo la circolare dell’11 luglio 2023 che già ne vietava l’utilizzo per i ragazzi fino ai 14 anni, il ministro Giuseppe Valditara ha emanato una nuova nota indirizzata ai dirigenti scolastici del secondo ciclo. Il contenuto è chiaro: niente più cellulari né durante le lezioni né, più in generale, nell’intero orario scolastico.

Le scuole avranno comunque margine di autonomia per definire le modalità attuative del provvedimento, ma saranno previste specifiche sanzioni disciplinari per chi non rispetta il divieto. Il ministro ha motivato la decisione parlando di un intervento “improcrastinabile”, alla luce dei numerosi studi scientifici che dimostrano i danni che l’uso eccessivo dello smartphone può causare sul benessere e sul rendimento degli studenti.

Gli effetti degli smartphone sulla salute e sul rendimento scolastico

Secondo Valditara, l’abuso dei dispositivi digitali da parte degli adolescenti sta compromettendo non solo l’apprendimento scolastico, ma anche il loro equilibrio psicofisico. L’Ocse, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità hanno tutti pubblicato ricerche che confermano effetti negativi dello smartphone su sonno, concentrazione, relazioni sociali e prestazioni scolastiche.

I dati più recenti, diffusi dallo psichiatra Sergio De Filippis, parlano chiaro: il 43% degli studenti italiani tra i 12 e i 17 anni usa il telefono per oltre cinque ore al giorno, e una larga fetta (33%) soffre di disturbi del sonno collegati all’uso prolungato dello schermo. Il 58% degli adolescenti riferisce sintomi di ansia, spesso legati a un isolamento sociale che si nasconde dietro la “connessione continua”. Preoccupante anche il fatto che solo il 17% dei genitori si renda conto dell’entità del problema.

Educazione digitale e casi eccezionali: le aperture della circolare

Nonostante il divieto, la circolare prevede eccezioni. I cellulari potranno essere utilizzati qualora siano indicati nei Piani Educativi Individualizzati (PEI) o nei Piani Didattici Personalizzati (PDP) per alunni con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento. Inoltre, nei percorsi scolastici tecnologici dove l’uso del telefono è funzionale alle attività didattiche, sarà consentito sotto supervisione.

Il Ministero invita anche a non fermarsi al solo divieto, ma a promuovere una vera educazione digitale, rafforzando le azioni formative per un uso consapevole degli strumenti digitali. Particolare attenzione viene richiesta al tema dell’Intelligenza Artificiale, che ormai entra sempre più nelle aule scolastiche come strumento didattico e oggetto di riflessione critica. La decisione del Ministero è stata accolta positivamente da molti, tra cui il Codacons, e rappresenta un chiaro segnale culturale per ridare centralità all’attenzione, alla socialità e al benessere psicologico degli studenti, oggi sempre più minacciati da un uso incontrollato degli schermi.