C’è modo e modo per festeggiare il Carnevale. Non è un modo appropriato e soprattutto non garantisce l’incolumità, quello della storica Carnavalesca di Fano. Qui è tradizione che dai carri vengano sparati dolci, caramelle e altre leccornie a getto continuo. Quest’anno in dotazione pronti per il lancio sulla folla ne erano stipati più di 70 quintali.

Qualcuno sui carri però si è abbandonato a un eccesso di foga nello scagliare i dolciumi. Tanto è vero che una ventina di persone tra cui molti bambini si sono dovute presentare al pronto soccorso della Croce Rossa. Non c’è stato bisogno di ricoverare nessuno per fortuna, tuttavia non è stato un bel pomeriggio per teste e occhi esposti alla furia dei troppo entusiasti lanciatori di dolcetti.