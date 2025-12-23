Sorprese di Natale: dai regali ai viaggi e’ una bella stangata. Anche per il “cenone” spenderemo 500 milioni più dell’anno scorso. I rincari maggiori? Presto detto: gioielli, libri elettronici, hotel, cioccolato. Piovono gli studi – Unione consumatori, Confcommercio, Confcoperative, Emg, Assoutenti, Ipsos Doxa per eBay, Ener2Crowd.com – ma la musica, poi o meno, non cambia. Certo, tutti gli analisti concordano, quelli almeno interpellati. In sintesi: non tutto è aumentato (i pacchetti vacanze sono addirittura raddoppiati) ma certi articoli sono persino calati come Tv (-36,9%), Pc, Palmare, Tablet, libri non di narrativa (-13%) financo i vini di qualità.(-1,6%).

Regali di Natale, spesa media 211 euro

Confcommercio ha calcolato che il 13,2% spenderà (e sta spendendo) oltre 300 euro per i regali, ma la spesa media si attesta a 211 euro. E fra coloro che percepiscono la tredicesima, il 22,8% la utilizza per casa e famiglia, il 22,1% la destina al risparmio, il 20,2% al pagamento di tasse e bollette; quasi il 18% la usa per acquistare regali. Le tredicesime sono cresciute da 51,3 a 52,5 miliardi di euro; è così si è determinata una impennata della spesa. Curiosità: aumenta la quota di chi rivende i regali non graditi. Ricicloni crescono. Da Nord a Sud.

Un italiano su quattro va in vacanza

Più di un italiano su quattro si concede una vacanza durante le festività natalizie o capodanno e trascorrerà almeno una notte fuori casa. Il budget media è di 440 euro, la spesa complessiva è calcolata superiore ai 5 miliardi di euro. E come al solito la voce del padrone la fa Capodanno. Secondo l’analisi fatta da Tecne’ per Federalberghi tra Natale e la Befana si metteranno in viaggio oltre 19 milioni di italiani; il 91% resterà in Italia.Per la circostanza il Viminale ha rafforzato i “dispositivi di controllo” su necatini, cerimonie, concerti.

Occhio al cibo sprecato

Fra il 24 dicembre e Capodanno in Italia si sprecano circa 575.000 tonnellate di cibo per una perdita economica che supera i 9 milioni di euro. In queste ultime ore si susseguono le raccomandazioni per non gettare cibo acquistato in abbondanza. Cosa che capita all’86% degli italiani. Questo almeno, secondo un sondaggio realizzato da Too Good To Go (l’azienda di Copenaghen che combatte lo spreco alimentare in tutto il mondo) in collaborazione con YouGov, il famoso istituto di ricerca di Londra.

Cenone di Natale più caro

Il Centro Studi Confcooperative afferma che gli italiani spenderanno 3,5 miliardi di euro per i cenoni di Natale: 500 milioni in più rispetto al periodo pre pandemico. Aggiunge Confcooperative Fedagri Pesca. L’impennata dei prezzi del pesce e’ salita in un anno del 20%. I motivi sono diversi: dal fermo pesca aggiuntivo di un mese nel Mar Tirreno alle avverse condizioni meteo di dicembre che hanno drasticamente ridotto le uscite in mare e la disponibilità di prodotto fresco. E così gli spaghetti alle vongole o le linguine all’astice sono piatti sempre più costosi e preziosi.