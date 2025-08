Francis Kaufmann, il presunto assassino della compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi Andromeda, coerente con una personalità problematica, ha revocato l’incarico al suo avvocato. Ne ha fatto richiesta durante l’udienza al processo che lo riguarda.

“Negli Stati Uniti si può fare”

Vuole difendersi da solo, “negli Stati Uniti si può fare”, non sa che in Italia invece le norme non lo prevedono e anzi il Tribunale ha provveduto immediatamente a nominare un nuovo avvocato d’ufficio.

Accusato dei cosiddetti delitti di Villa Pamphili (dove furono trovati i cadaveri, a poca distanza l’uno dall’altro), Kaufmann è stato arrestato a giugno sull’isola greca di Skiathos dopo la fuga, quindi estradato in Italia, infine posto in cella di isolamento a Rebibbia.

Proteste plateali e atteggiamenti ostili

Non è nuovo a proteste plateali e atteggiamenti ostili. Appena messo piede in Italia ha accusato gli italiani di essere mafiosi (per farsi giudicare altrove), poi ha lamentato la mancanza di un cuscino, quindi le esigue dimensioni della cella.

Oggi ha contestato gli orari: dispone di una sola ora d’aria al giorno, pretende di scegliere lui l’orario in cui goderne. Intanto, le prove a suffragio della sua colpevolezza si accumulano.