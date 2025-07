Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi si arricchiscono di un nuovo passaggio delicato. Dopo la conferma dell’esistenza di un profilo genetico maschile sconosciuto nel cavo orofaringeo della giovane vittima, gli inquirenti intendono ora sottoporre a tampone tutti coloro che, negli anni, sono entrati in contatto con il corpo.

In particolare, anche chi si occupò della riesumazione per raccogliere le impronte dattiloscopiche potrebbe essere coinvolto. Secondo quanto emerso, la comparazione del DNA coinvolgerà almeno una trentina di persone, inclusi coloro di cui i profili genetici sono già stati acquisiti in passato. L’obiettivo è verificare se quel DNA, ribattezzato Ignoto 3, sia frutto di una contaminazione o appartenga a una persona mai identificata finora.

Il nodo delle competenze e la pista della contaminazione

Il nuovo fronte investigativo, però, non è privo di incertezze procedurali. La verifica della possibile contaminazione non rientrerebbe, infatti, nel perimetro degli accertamenti irripetibili disposti dal gip Daniela Garlaschelli durante l’incidente probatorio. Questo aspetto spetterebbe ora alla Procura di Pavia, che ha già indagato Andrea Sempio in concorso con altri soggetti. I match finora effettuati, incluso il confronto con i profili di Sempio e di Alberto Stasi, condannato in via definitiva, hanno dato esito negativo. Pertanto, si procede con una nuova serie di confronti genetici per tentare di dare finalmente un’identità a quel profilo maschile, che potrebbe rappresentare una svolta nel caso o semplicemente un errore tecnico di repertazione.