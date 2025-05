L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, resta uno dei casi più controversi della cronaca italiana recente. Tra i punti ancora oscuri, secondo Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio (uno degli indagati in fasi successive), c’è proprio quello del movente. Il legale non esclude l’ipotesi che ad uccidere la giovane possa essere stato un sicario. “Una figura che viene assoldata da qualcuno per eliminare un personaggio scomodo”, afferma Lovati, sottolineando come non ci sia “un movente sufficiente né per Stasi né per Sempio tale da commettere un omicidio di questo genere”.

Lovati ammette apertamente che la sua ricostruzione non è supportata da prove tangibili. Tuttavia, apre a una lettura alternativa dei fatti, sostenendo che Chiara potrebbe essere stata vittima di una verità scomoda. Una teoria che, pur priva di elementi concreti, chiama in causa ambienti legati alla parrocchia frequentata dalla ragazza.

Un possibile segreto scoperto

L’avvocato ricostruisce il contesto frequentato da Chiara: “Anche in quel periodo, nel Santuario della Madonna della Bozzola, che dista 300 metri da casa Poggi, oltre che esserci l’oratorio, si praticava l’esorcismo. Questo è risaputo. Nel 2012, c’è stato uno scandalo: vengono arrestati due ragazzi rumeni che compiono un’estorsione ai danni di più sacerdoti e che riferiscono di aver accertato che in quella località non solo si praticava l’esorcismo, ma anche la pedofilia”.

Lovati collega questi eventi a una possibile motivazione per l’omicidio di Chiara Poggi: “Il filo comune è la pedofilia. Chiara aveva visto, frequentava l’oratorio. Era diventata scomoda perché aveva saputo determinate cose, allora l’hanno eliminata. Ripeto che è una mia sensazione, non ho prove o indizi”. Infine, l’avvocato avanza anche un dubbio sulla posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio. “Il suo racconto è inverosimile”, conclude, sostenendo che Stasi potrebbe essere stato “imbeccato dai veri assassini”.