A distanza di 18 anni dal delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, emergono nuovi inquietanti elementi. Mentre la Procura di Pavia prosegue le indagini supplementari sull’omicidio, finora chiuso con la condanna definitiva di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, il settimanale Giallo anticipa una testimonianza potenzialmente dirompente. Secondo quanto riportato, il gestore dell’albergo di Falzes, in Trentino, dove avrebbe soggiornato la famiglia Poggi al momento del delitto, afferma che Marco Poggi, fratello della vittima, non era presente in hotel quel giorno. La famiglia aveva sempre dichiarato che Marco si trovava in vacanza con loro, insieme all’amico Alessandro Biasibetti (oggi frate) e i suoi genitori.

Un alibi da rivedere?

Il gestore della struttura alberghiera, che sostiene di conoscere bene i coniugi Poggi, ha affermato con sicurezza che quel 13 agosto né Marco né i Biasibetti erano presenti. Secondo la sua ricostruzione, i genitori di Chiara occupavano una stanza matrimoniale da soli, e nessun investigatore avrebbe mai cercato conferme sul loro racconto direttamente presso l’albergo, né subito dopo l’omicidio né negli anni successivi. La rivelazione, se confermata, metterebbe in discussione l’alibi del fratello e potrebbe rappresentare una svolta significativa nell’inchiesta. Intanto, resta indagato per omicidio in concorso Andrea Sempio, amico dello stesso Marco Poggi.