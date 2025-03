Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, si arricchiscono di nuovi elementi. Dopo anni di dispute tra innocentisti e colpevolisti, la procura di Pavia ha riaperto il fascicolo, aprendo la strada a nuovi sviluppi su uno dei casi più seguiti degli ultimi decenni.

Il nuovo indagato: Andrea Sempio

Il nome di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, torna al centro delle indagini. Già coinvolto nel 2016 su iniziativa della difesa di Alberto Stasi, il suo DNA era stato identificato sulle unghie di Chiara. All’epoca, la procura archiviò il caso, ritenendo la prova “inutilizzabile”. Oggi, una nuova consulenza ha confermato la compatibilità del DNA con quello di Sempio, riaprendo il dibattito giudiziario.

I magistrati di Pavia, sulla base di una perizia dei genetisti Ugo Ricci e Lutz Roewer, hanno affidato nuove indagini ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Il DNA di Sempio non solo è risultato utilizzabile, ma compatibile con quello trovato sul corpo di Chiara. Dopo due rigetti del gip, la Cassazione ha dato il via libera alla riapertura del fascicolo.

L’indagine

Martedì scorso, Sempio ha ricevuto un avviso di garanzia per “omicidio volontario in concorso con altri soggetti o con Alberto Stasi (già condannato separatamente)”. Convocato in caserma per il prelievo di DNA e impronte digitali, ha rifiutato il test salivare. Giovedì, il gip ha ordinato il “prelievo coatto”, cui non potrà sottrarsi. Gli inquirenti avrebbero anche altre prove, tra cui alcune telefonate “sospette” fatte da Sempio a casa Poggi prima del delitto.

Reazioni e speranze

Le nuove indagini hanno riaperto ferite. La famiglia Poggi è “sconvolta da una ferita riaperta” dopo 18 anni. Sempio si dice “allibito e sconvolto”, mentre per Alberto Stasi, oggi 42enne, si apre uno spiraglio: “La mia pena è ormai quasi scontata, è una questione di verità. Finalmente ci saranno delle indagini su quello che abbiamo sempre sostenuto. Ho la massima fiducia nel lavoro di chi indaga”.