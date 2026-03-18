Un residente di Viterbo è stato denunciato per aver lanciato buste di spazzatura dalla sua auto lungo la superstrada SS675 Viterbo-Terni. Gli episodi, ripetuti nel tempo sempre nello stesso punto vicino allo svincolo “Terni ovest”, hanno fatto pensare a un comportamento sistematico e pianificato. L’uomo, che lavora a Terni, portava con sé i rifiuti di casa per liberarsene durante il tragitto quotidiano, adottando accorgimenti per non essere identificato: nei sacchetti non lasciava documenti o elementi riconducibili alla sua persona.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri del nucleo forestale di Terni seguivano il caso fin da novembre. Grazie a un esame accurato della spazzatura e a ulteriori accertamenti, hanno raccolto indizi che hanno portato all’identificazione dell’uomo. Si tratta di un impiegato in un supermercato che, secondo quanto dichiarato, non disponeva di contenitori per la raccolta differenziata e ha quindi pensato di disfarsi dei rifiuti in modo scorretto lungo la strada, lanciando i sacchetti dalla carreggiata.

Conseguenze legali e sanzioni

L’uomo è stato denunciato e dovrà pagare una sanzione di 4.500 euro, oltre a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. La vicenda rientra nelle nuove disposizioni del Testo unico ambientale, che inaspriscono le pene per l’abbandono dei rifiuti. Nel caso di utilizzo di veicoli a motore, come in questo episodio, al conducente può essere applicata anche la sospensione della patente da quattro a sei mesi, oltre alle sanzioni pecuniarie e civili.