Un 37enne è stato arrestato dai carabinieri di Mestrino (Padova) dopo che, a seguito di una denuncia per stalking ai danni dell’ex fidanzata, sul suo telefono sono state trovate ricerche inquietanti. Tra le parole chiave digitate su Internet: “morire senza dolore” , “omicidio” , “femminicidio” , “come procurarsi un’arma” e ” sabotare un motore o i freni di un ‘e “sabotare un motore oi freni di un’auto” .

La prima ricostruzione

L’uomo era stato denunciato lo scorso novembre per una serie di comportamenti persecutori che avevano causato nella vittima un grave stato d’ansia. Dopo la separazione, infatti, il 37enne aveva continuato a pedinare l’ex a piedi e in auto, nei pressi della sua abitazione e nei luoghi che frequentava abitualmente. Inoltre, le aveva impedito di recuperare alcuni effetti personali dalla casa in cui avevano vissuto insieme. Per questo motivo, alla fine era stato sottoposto alla misura del divieto di aderire con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. Solo in seguito, però, l’analisi del suo telefono ha rivelato che aveva cercato online anche metodi per sabotare un’auto, come riempire il serbatoio con un liquido diverso dalla benzina. Alla luce di questi elementi, la Procura della Repubblica di Padova ha ora richiesto un aggravamento della misura cautelare. Il Gip ha accolto la richiesta, disponendo la custodia in carcere dell’uomo.