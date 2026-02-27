Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone che sarebbero ancora incastrate sotto al tram. Tra le persone investite c’è anche un uomo che è deceduto. I feriti, stando a quanto scrive il Corriere della Sera, sarebbero almeno 25. Ci sarebbe anche una persona rimasta incastrata tra le lamiere. L’incidente è accaduto poco dopo le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia.

Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze. Non è chiaro se le persone investite stessero attraversando la strada. Il tram è uscito dai binari ed è finito contro un edificio. La causa del deragliamento non è ancora chiara.

Stando a quanto scrive ancora il Corriere della Sera, il tram è arrivato all’incrocio con via Lazzaretto dove uno scambio consente anche una deviazione a sinistra delle rotaie. Il mezzo doveva andare dritto e ha invece imboccato la svolta ad una velocità troppo elevata. Ha deragliato ed è andato a sbattere contro il palazzo sull’angolo. Prima ha abbattuto il semaforo e sfondato la vetrina di un ristorante.