Doveva sostenere una prova concorsuale per l’accesso al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno lo stesso giorno in cui era previsto il suo parto. Una coincidenza che nella maggior parte dei casi avrebbe reso impossibile l’accesso al corso per una mamma di 33 anni. Ma come si legge sul sito SiciliaNews, la sua università, la Kore, ha cercato di rimediare inviando dei una sottocommissione direttamente all’ospedale San Marco di Catania. E così lo stesso giorno, Laura, 33 anni, ha sostenuto l’esame e poi ha partorito.

“Ho la pelle d’oca nel vedervi qui oggi – ha commentato il dottor Nino Rapisarda, primario di Ginecologia dell’ospedale San Marco di Catania – per aiutare questa ragazza che ha avuto un parto difficile. Un conto è parlare di parità di genere con facili slogan, un altro realizzarla. Grazie alla Kore, al suo rettore e al dipartimento di Scienze della formazione”.