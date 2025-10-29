Una tranquilla crociera si è trasformata in tragedia al largo della Grande Barriera Corallina. Una donna di 80 anni è stata ritrovata senza vita su Lizard Island, a circa 250 chilometri a nord di Cairns, dopo essere stata dimenticata a terra durante un’escursione. La passeggera partecipava a una gita organizzata dalla nave Coral Adventurer, insieme ad altri crocieristi, quando si sarebbe allontanata dal gruppo. L’equipaggio non si è accorto subito della sua assenza e la nave ha ripreso la navigazione. Solo diverse ore dopo, accertata la mancanza della donna, l’imbarcazione è tornata indietro, ma per lei non c’era più nulla da fare: è stata trovata morta sull’isola.

Le indagini e le reazioni

L’Autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA) ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e ha annunciato che incontrerà l’equipaggio della Coral Adventurer quando la nave attraccherà a Darwin nei prossimi giorni.

L’anziana si trovava alla prima tappa di una crociera di 60 giorni intorno all’Australia, un viaggio esclusivo dal costo di decine di migliaia di dollari. L’imbarcazione, progettata per esplorare aree remote e dotata di piccole barche per le escursioni, può ospitare 120 passeggeri e conta 46 membri dell’equipaggio. La polizia del Queensland ha precisato che la morte è considerata improvvisa ma non sospetta, e verrà redatto un rapporto per il medico legale.