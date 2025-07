A Val Gardena, sulle Dolomiti, sta facendo parecchio discutere la protesta di un contadino della zona contro l’overtourism. L’uomo, infatti, ha installato un tornello a pagamento all’ingresso di un sentiero, quello che porta a un punto panoramico dal quale si possono fotografare le famose vette dolomitiche Odle. Per poter “accedere” al sentiero, e quindi alla vista panoramica, sarà richiesto un pagamento di 5 euro al tornello. Il caso è scoppiato sui social grazie a un post del presidente del Cai Alto Adige, Carlo Alberto Zanella, che ha scritto: “Novità dalla Val Gardena: adesso si paga anche il pedaggio sui sentieri. Uno dei sentieri più fotografati delle Dolomiti, invaso da tamarri, influencer, youtuber e instagrammer. Il risultato di una forma di turismo anche voluta politicamente”.

Interviene la Provincia

Il contadino, evidentemente esasperato per i danni causati dagli innumerevoli turisti che calpestano il prato e lasciano in giro i rifiuti, ha lanciato questa particolare provocazione in segno di protesta, senza quindi alcuna intenzione di voler guadagnare “soldi facili”. La sua iniziativa, però, è già stata bloccata dalla Provincia di Bolzano: non esiste alcuna autorizzazione, né del Parco né della Provincia, per installare tornelli lungo i sentieri. Qualche anno fa, però, un altro contadino aveva installato un tornello simile per limitare l’assalto di turisti alla famosa chiesetta della val di Funes.

Anche Zanella, infine, ha puntato il dito contro questo tipo di turismo, una questione molto delicata e sempre più attuale: “Sul Seceda la situazione è diventata insostenibile. I turisti arrivano addirittura con le e-bike in quota per un selfie veloce con le famose Odle. Scendendo lungo gli alpeggi le grosse ruote danneggiano però il prato che a quelle quote ricresce molto lentamente. Queste ferite in caso di forte piogge possono creare grossi problemi per la tenuta dei prati. Il contadino evidentemente è stufo. Dobbiamo assolutamente educare i turisti, così non si può andare avanti”.