Il tribunale russo della regione di Sverdlovsk ha condannato un uomo a 12 anni di reclusione accusandolo di aver fornito “assistenza finanziaria” alle forze armate ucraine nel 2022 mentre si trovava in Polonia: lo scrive la Tass citando un comunicato della procura regionale che identifica l’uomo come Yevgheni Varaksin.

L’accusa di “alto tradimento”

Secondo la testata online MediaZona, l’imputato è accusato di aver donato all’esercito ucraino appena 100 zloty, cioè poco più di 23 euro, e per questo di “alto tradimento”. Le accuse rivolte all’uomo dalle autorità russe non sono verificabili in maniera indipendente.