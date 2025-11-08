Avrebbe dato alla luce a giorni il suo bambino. Ma la vita è stata crudele per Stefania Palmieri, 36 anni, di Modena, morta ieri in un incidente sulla A22. Insieme a lei nello schianto anche il bambino che aspettava e che sarebbe nato a giorni. Sono fissati per lunedì alle 12 i funerali della donna. Le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Lazzaro a Modena (via Borri). La salma sarà poi trasferita al cimitero della chiesa di Santa Maddalena a Porto Mantovano.

I dettagli dell’incidente che ha spezzato due vite

L’incidente che ha spezzato due vite è avvenuto ieri mattina nel tratto di A22 tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. L’auto di Palmieri si è scontrata, per cause da chiarire, contro un mezzo pesante che la precedeva. Per lei e il suo bambino non c’è stato nulla da fare. La vittima era modenese e lavorava a Dolo (Venezia) per una ditta di abbigliamento di Milano. Viveva a Padova. La sua famiglia, professionisti sanitari di Modena, e il suo compagno, sono sotto choc. Il personale del 118 ha provato a lungo a rianimarla ma Stefania è morta sul colpo e con lei il suo bimbo. L’auto era incastrata sotto il camion. La polizia stradale di Verona sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Sempre nel Modenese, un ragazzo di 21 anni, Luca Fattori, è morto poco dopo le 3 di notte in un incidente stradale avvenuto a Cavezzo, tra le vie Malaspina e Nespole. Il giovane è stato sbalzato fuori dalla proprio auto, finita fuori strada. È deceduto sul colpo.