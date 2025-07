Era arrivata al nono mese di gravidanza, quindi prossima al parto, la donna precipitata dal secondo piano di un palazzo di Terni la scorsa domenica mattina. Il bimbo è morto e lei è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria. L’ipotesi più accreditata al vaglio degli investigatori è che non si sia trattato di un incidente, ma di un tentativo di suicidio.

Dopo essere precipitata dalla finestra, la donna, di origini straniere, è stata subito soccorsa e portata in ospedale, dove i medici l’hanno sottoposta a un cesareo d’urgenza. Dagli accertamenti della polizia, coordinata dal sostituto di turno alla procura di Terni, è emerso che fosse in cura per una serie di problemi di salute. La donna vive con il marito e la coppia non ha altri figli.