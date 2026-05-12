È stato rintracciato e bloccato l’uomo accusato di aver aggredito brutalmente la moglie a martellate a bordo di un autobus a Stroncone, in provincia di Terni. L’episodio, avvenuto sabato scorso, ha sconvolto l’intera comunità per la violenza dell’attacco e per le condizioni gravissime della donna, attualmente ricoverata in ospedale in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe colpito la moglie più volte con un martello mentre i due si trovavano sul mezzo pubblico. Scene drammatiche che hanno provocato il panico tra i passeggeri presenti sul bus e fatto scattare immediatamente l’allarme ai soccorsi e alle forze dell’ordine. L’aggressore si era poi dato alla fuga subito dopo essere sceso dall’autobus, facendo perdere inizialmente le proprie tracce.

Le ricerche dei carabinieri e il fermo

Le ricerche dell’uomo sono scattate immediatamente dopo l’aggressione. I carabinieri hanno avviato una vasta operazione che ha coinvolto numerosi uomini e mezzi, estendendo i controlli non solo nella zona di Stroncone ma anche nel resto d’Italia. Dopo ore di caccia all’uomo, i militari sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo. Fondamentali sarebbero stati gli accertamenti sul territorio e il coordinamento tra le diverse forze impegnate nelle ricerche.

Gli investigatori stanno ora ricostruendo nel dettaglio le fasi precedenti all’aggressione e i movimenti compiuti dall’uomo durante la fuga. Sul posto era stato ritrovato anche il martello utilizzato per colpire la donna, abbandonato poco dopo l’attacco.

Il braccialetto elettronico e i precedenti per violenza

Uno degli aspetti più inquietanti della vicenda riguarda il fatto che l’uomo indossasse già un braccialetto elettronico disposto dall’Autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza nei confronti della moglie.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’aggressione l’uomo si sarebbe tolto il dispositivo elettronico prima di continuare la fuga. Un dettaglio che riaccende il dibattito sull’efficacia delle misure di protezione previste nei casi di violenza domestica.