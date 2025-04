Un episodio sconvolgente ha scosso Mestre. Una donna italiana di 32 anni è stata sequestrata e violentata per 5 giorni, all’interno di un edificio abbandonato, l’ex palazzina Telecom situata tra via Carducci e piazzale Donatori di Sangue. Poco dopo mezzogiorno di ieri, 16 aprile, la giovane è stata ritrovata in stato di shock e senza vestiti in via Meucci, poco distante. Immediato l’intervento del personale del Suem 118, che ha soccorso la donna trasportandola d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo.

Le indagini e un arresto

Le forze dell’ordine – carabinieri e polizia locale – sono subito entrate in azione, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Le indagini hanno portato in poche ore all’identificazione e al fermo di un uomo di 30 anni, cittadino tunisino. Inizialmente trattenuto per accertamenti, le successive prove raccolte – tra cui i riscontri della videosorveglianza e le analisi forensi – hanno portato all’arresto e alla sua immediata traduzione in carcere. Le indagini proseguono, poiché i responsabili potrebbero essere più di uno.

La donna era stata tenuta segregata dall’uomo, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, e approfittando di un momento di distrazione dell’uomo ha tentato la fuga. Le recinzioni le hanno impedito di raggiungere la strada ma scendendo nel giardino è riuscita a chiedere aiuto ai negozianti e passanti. L’aggressore ha tentato di riportare la vittima all’interno del palazzo, in passato sede della Telecom, ma l’intervento della Polizia locale e dei Carabinieri ha permesso di mettere in sicurezza la 32enne e bloccare l’uomo.

Confermata la violenza sessuale

La donna, sotto forte trauma psicologico, è stata sottoposta alle necessarie cure mediche e agli accertamenti clinici. Le analisi effettuate hanno purtroppo confermato l’ipotesi di una violenza sessuale di gruppo. L’episodio segue di pochi giorni un altro caso analogo avvenuto a Mestre, rendendo ancora più urgente l’attenzione sulla sicurezza nelle aree centrali della città.