Il corpo senza vita di una donna è stato scoperto all’interno di un appartamento a Rivalta, in provincia di Torino. L’intervento dei carabinieri è avvenuto in una palazzina di via XXV Aprile, dove la donna, sulla cinquantina, è stata trovata priva di vita al secondo piano, in un’area residenziale nei pressi del centro. L’ipotesi più accreditata è quella di un femminicidio.

Si sospetta che il marito della vittima sia l’uomo di 55 anni ritrovato morto nel Lago Grande di Avigliana, dove alcuni testimoni lo avevano visto tuffarsi senza più riemergere. Gli inquirenti ipotizzano un gesto estremo dopo l’omicidio.