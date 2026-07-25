In quel frangente, dalla stessa strada è arrivata un’altra automobile, che ha urtato la portiera laterale del veicolo di polizia, rimasta leggermente aperta. Il risultato è stato che la vettura degli agenti è stata danneggiata così come quella dell’altro conducente. Nessuno immaginava però un risvolto della vicenda ulteriore: la conducente dell’auto sopraggiunta, una donna di 41 anni, è risultata in stato di ebbrezza. Per lei sono scattati il ritiro immediato della patente e la segnalazione al Ministero pubblico.