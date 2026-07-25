Donna ubriaca urta l’auto della polizia mentre gli agenti soccorrono un gatto ferito
Ha urtato l’auto della polizia municipale di Baden, in Svizzera, mentre gli agenti stavano soccorrendo in gatto ferito in strada. L’incidente è avvenuto due notti fa sulla Birrfeldstrasse, nei pressi di Wohlenschwil (canton Argovia). Come si legge su Ticinoonline, poco dopo le tre del mattino, una pattuglia era impegnata in un intervento di soccorso di micio investito da un’auto e del conducente stesso. Per questo avevano posizionato il veicolo di servizio a bordo strada.
In quel frangente, dalla stessa strada è arrivata un’altra automobile, che ha urtato la portiera laterale del veicolo di polizia, rimasta leggermente aperta. Il risultato è stato che la vettura degli agenti è stata danneggiata così come quella dell’altro conducente. Nessuno immaginava però un risvolto della vicenda ulteriore: la conducente dell’auto sopraggiunta, una donna di 41 anni, è risultata in stato di ebbrezza. Per lei sono scattati il ritiro immediato della patente e la segnalazione al Ministero pubblico.