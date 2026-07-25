L’ossessione per un corpo sempre e a tutti costi “performante” genera mostri? Prendiamo gli effetti del noto farmaco che fa dimagrire, l’Ozempic: il peso va giù, è vero, pure troppo e infatti la pelle non regge la gravità, cadono e smbranoi svuotarsi viso, seno, glutei…

Lipofilling con trapianto alloctono

Come rimediare? Un lipofilling con trapianto alloctono è una soluzione che sta prendendo piede negli States: un ritocchino tramite rinforzo di grasso umano. Peccato che il grasso provenga da persone decedute. Grasso di cadaveri.

Quella che chiamavamo chirurgia plastica sta piano piano erodendo parecchie barriere etiche, cautele morali se non semplice buon senso. Intanto la pratica è diventata molto seguita negli Stati Uniti dove il miracoloso farmaco anti-obesità spopola.