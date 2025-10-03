Eugenio Baldassarre, 44 anni, è morto otto giorni dopo aver celebrato, nel reparto di oncologia dell’ospedale di Reggio Emilia, il suo matrimonio con la compagna Elisa Brogna, con la quale era fidanzato da 21 anni. “Il 21 ottobre avremmo festeggiato i 21 insieme. Quasi la metà della nostra vita”, ha dichiarato la donna alla Gazzetta di Reggio. “Ci siamo sposati nel reparto di Oncologia otto giorni prima che morisse: una cerimonia intima ma bellissima, i sanitari ci hanno aiutato a organizzarla e qualche medico si è perfino commosso”, ha raccontato Brogna.

Il ricordo della moglie

Baldassarre era un tecnico informatico: ha lavorato presso l’Università di Modena e poi all’Università di Bologna. Viveva a Reggio Emilia dal 2014. La sua, come ha raccontato la moglie, era una vita piena di passioni: “Aveva studiato pianoforte dall’età di dieci anni e poi, da autodidatta, la chitarra e altri strumenti: era molto bravo. Amava l’arrampicata sportiva, fatta soprattutto in palestra, ma anche il trekking e le camminate in montagna. Buono, disponibile, sempre sorridente e positivo. Nella malattia è stato lui a dare coraggio a noi”.

Al 44enne era stato diagnosticato un male incurabile a dicembre dello scorso anno. Ha tentato di combatterlo con tutte le sue forze, riuscendo anche a coronare il suo sogno, ovvero quello di sposare la compagna dopo molti anni di fidanzamento. La sua morte ha scosso un’intera comunità, quella di Ugento (Lecce), di cui era originario. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa parrocchiale del quartiere Roncina, a Reggio Emilia.