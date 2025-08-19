Due detenuti stranieri sono evasi nella notte dal carcere napoletano di Poggioreale. Si tratta dell’algerino Mahrez Souki, 32 anni, e del siriano Kazem Mohmed Elokla, 23 anni, entrambi inseriti nel circuito di media sicurezza e detenuti per rapina. Secondo le prime ricostruzioni, i due sarebbero riusciti a praticare un foro nel muro perimetrale e poi a calarsi lungo la cinta con una corda rudimentale. L’allarme sarebbe scattato regolarmente. Sul posto, nelle prime ore del mattino, si è recata il provveditore delle carceri campane Lucia Castellano per coordinare le operazioni di ricerca, affidate alla polizia penitenziaria con il supporto delle altre forze dell’ordine.

Uno dei due evasi è già stato catturato, come reso noto dal vicepresidente della Confederazione Sindacale Penitenziaria (ConSiPe), Luigi Castaldo, in un comunicato. Proseguono intanto senza sosta le ricerche per rintracciare il secondo fuggitivo.