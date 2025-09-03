Due escursionisti sorpresi da una violenta tempesta, il rifugio lascia fuori la loro cagnolina: “Non è mica un bambino”
Due escursionisti sorpresi da una violenta tempesta in Val di Fumo (Trentino) hanno chiesto riparo al rifugio della zona per proteggere la loro cagnolina anziana, ma si sono sentiti rispondere: “Qui i cani non entrano, non è mica un bambino”. L’episodio, avvenuto lo scorso 15 agosto, è stato raccontato con amarezza in un post Facebook che ha suscitato grande solidarietà. “Venerdì 15 agosto abbiamo vissuto un episodio che ci ha lasciato senza parole e che riteniamo doveroso raccontare”, scrive il turista. “Negli ultimi dieci minuti, poco prima di arrivare al rifugio, è arrivata anche una grandinata. Siamo arrivati completamente fradici, con la cagnolina di 14 anni bagnata, tremolante e infreddolita, con rischio di ipotermia”. “Convinti che un rifugio fosse un luogo di riparo e protezione, abbiamo chiesto se fosse possibile entrare anche solo per pochi minuti. La risposta è stata immediata e secca: Qui i cani non entrano”. “Abbiamo allora domandato se fosse almeno possibile fermarci nell’ingresso, ma la replica è stata sprezzante: Il cane non è mica un bambino”. Il racconto si chiude con una riflessione: “Un rifugio non dovrebbe essere solo un luogo di ristoro, ma un punto di riferimento ed emergenza per chiunque si trovi in difficoltà”.