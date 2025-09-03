Due escursionisti sorpresi da una violenta tempesta in Val di Fumo (Trentino) hanno chiesto riparo al rifugio della zona per proteggere la loro cagnolina anziana, ma si sono sentiti rispondere: “Qui i cani non entrano, non è mica un bambino”. L’episodio, avvenuto lo scorso 15 agosto, è stato raccontato con amarezza in un post Facebook che ha suscitato grande solidarietà. “Venerdì 15 agosto abbiamo vissuto un episodio che ci ha lasciato senza parole e che riteniamo doveroso raccontare”, scrive il turista. “Negli ultimi dieci minuti, poco prima di arrivare al rifugio, è arrivata anche una grandinata. Siamo arrivati completamente fradici, con la cagnolina di 14 anni bagnata, tremolante e infreddolita, con rischio di ipotermia”. “Convinti che un rifugio fosse un luogo di riparo e protezione, abbiamo chiesto se fosse possibile entrare anche solo per pochi minuti. La risposta è stata immediata e secca: Qui i cani non entrano”. “Abbiamo allora domandato se fosse almeno possibile fermarci nell’ingresso, ma la replica è stata sprezzante: Il cane non è mica un bambino”. Il racconto si chiude con una riflessione: “Un rifugio non dovrebbe essere solo un luogo di ristoro, ma un punto di riferimento ed emergenza per chiunque si trovi in difficoltà”.