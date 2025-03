Due gay hanno dato vita a un bambino in modo naturale. Il figlio ha ora due anni e i due papà gay, Malachi Clarke e il suo compagno Charlie, vogliono dimostrare che dare alla luce un bambino in modo naturale e vivere felici come una famiglia con il proprio figlio è possibile quando uno di voi è trans.

Siobhan McNally li ha incontrati e ha raccontato la loro vicenda, che ha del commovente e dell’incredibile.

Il bambino ha due anni e due papà: Malachi Clarke, 27 anni, transgender, e Charlie Bennett, 31 anni, gay.

Così esordisce DiSiobhan McNally.

Malachi è il primo uomo transgender da donna a uomo nel Regno Unito ad aver mai concepito un bambino in modo naturale e ad aver reso pubblica la sua esperienza. “Nostro figlio mi chiama Daddy mentre Charlie è Dadda”, dice Malachi.

Spiegano perché stanno parlando apertamente: “Conduciamo vite sane e felici e vogliamo essere aperti al fatto che le persone trans possano avere una famiglia. Devi interrompere gli ormoni, ma non devi congelare gli ovuli. Se sei trans e vuoi avere figli in modo naturale, fallo perché puoi, come abbiamo fatto noi”.

Aveva solo 17 anni quando fece coming out come trans, Malachi, nato donna. A 19 anni iniziò a prendere l’ormone maschile testosterone e a 20 anni si sottopose a un intervento chirurgico per rimuovere il seno.

Un operatore amministrativo di cure palliative, ha incontrato l’amore della sua vita, l’assistente all’infanzia Charlie tre anni fa. Casualmente, aveva smesso di prendere testosterone 18 mesi prima a causa di una grave acne, che può essere un effetto collaterale di troppo testosterone, rendendogli più facile rimanere incinta in modo naturale.

Una storia d’amore fra un trans e un gay

I due vivono in una casa in affitto a Tilehurst, il tranquillo sobborgo del Berkshire dove Charlie è cresciuto. I genitori di Charlie, soprannominati “i suoceri” da Malachi, vivono in una casa che si affaccia sul loro giardino amorevolmente curato. Entrambe le loro famiglie non potrebbero essere più vicine, o più solidali.

Mentre avviene l’intervista, racconta McNally, a parte un tentativo di fare un po’ di “wall art” con il suo pastello

, il comportamento del bambino è angelico. “Il nostro bambino è autistico, il che significa principalmente che il suo linguaggio è stato più lento a svilupparsi, ma ora ha raggiunto tutti gli altri traguardi”, spiega Charlie. “E ora andrà nella stessa classe dell’asilo nido dei bambini della sua età”.

Ex responsabile dell’assistenza sociale per adulti, Charlie ora lavora come caposala all’asilo nido del figlio, mentre Malachi è al suo lavoro amministrativo inun hospice. “Li lascio entrambi all’asilo nido ogni mattina e li vado a prendere!” dice Malachi.

Vogliamo che tutti sappiano

Nella comunità trans, la coppia, che è ansiosa di far vedere alla gente che vivono come una qualsiasi famiglia normale, afferma che la loro storia d’amore è rara. Malachi afferma che la maggior parte delle persone trans ha relazioni omosessuali , in termini di sesso di nascita, e concepisce tramite donatore di sperma o fecondazione in vitro.

“Ho scoperto nella comunità trans che, prima della transizione, gli uomini trans generalmente escono con le donne”, dice. “Poi fanno la transizione e rimangono comunque con le donne. Non ci sono molte coppie trans gay perché la comunità gay non è sempre tollerante. Ti vedono come un feticcio, o sono tipo, ‘Oh, non sono veramente gay perché vado a letto con te per via delle tue parti del corpo.'”

Questo ha reso l’incontro con Charlie molto rinfrescante. “Ho sempre detto, ‘se non ti piacciono le persone trans, va benissimo. La preferenza è preferenza.’ Ma Charlie era tipo, ‘Beh, usciamo e basta, non mi interessa.’ Lui ha visto oltre.”

Charlie spiega: “A molte persone là fuori non importa se qualcuno è trans. A me non importava che Mal avesse ancora delle parti del corpo.”

Malachi aggiunge: “Sono solo un uomo che ha una vagina. Se le persone vogliono vedermi in un altro modo, è un loro problema, non mio”.

Il 22 giugno 1997, Malachi nacque femmina, prima di essere adottato a 18 mesi da una coppia, insieme alla sorella minore. Crebbe con un fratello adottivo più grande e molti bambini affidatari, che i suoi genitori accolsero nella loro casa a York.

Malachi ha un rapporto caloroso con i suoi genitori e non è mai stato interessato a contattare i suoi genitori biologici, che lui ritiene fossero tossicodipendenti. Crescendo, però, si è sentito diverso dalle altre ragazze. “Fin da piccolo, sentivo che qualcosa non andava”, ricorda. “Non riuscivo a esprimerlo a parole, ma sapevo di non essere chi tutti pensavano fossi.

“Odiavo i vestiti, i capelli lunghi e il trucco. Ero attratto dal football, dal rugby e dal passare il tempo con i ragazzi”. Cercando risposte online, dice: “Mi sono imbattuto in un video di YouTube di un uomo trans e, all’improvviso, ho trovato le parole di cui avevo bisogno”.

Preoccupato di dover dare spiegazioni alla sua famiglia, Malachi tenne il segreto finché, all’età di 17 anni, non fu smascherato dalla sorella.

“La mamma era scioccata all’epoca”, dice. Dopo di che, si è presentato come maschio, cambiando poi il suo nome tramite atto di proprietà in Malachi Shadrach Clarke. “Ho scelto entrambi i nomi biblici ‘Malachi’ e ‘Shadrach’ perché la mia laurea è in teologia, e ho cambiato il mio cognome in ‘Clarke’ perché amo Rylan Clarke !”, dice ridendo.

Con una lista d’attesa NHS (il servizio pubblico britannico) fino a cinque anni per gli ormoni, è passato al privato. “Entro sei settimane mi è stata diagnosticata la disforia di genere e ho iniziato a prendere testosterone, all’età di 20 anni, nel giugno 2018”, racconta. “Dopo alcuni mesi, ho iniziato a vedere crescere i peli sul viso. I miei peli si sono infoltiti, la mia forma è cambiata e la mia voce si è abbassata.

L’anno seguente, nel 2019, ha pagato 6.000 sterline per un intervento chirurgico al seno, finanziato lavorando 100 ore a settimana.

A maggio 2021, si è registrato legalmente come uomo, ottenendo il suo certificato di riconoscimento di genere lo stesso mese. La sua unica preoccupazione era che il suo cambio di genere avrebbe reso difficile incontrare qualcuno. “Pensavo che non avrei avuto figli in modo naturale perché non si sarebbe presentata l’opportunità. Poi mi sono innamorato di Charlie”, dice.

Le linee guida del SSN raccomandano di interrompere l’assunzione di testosterone almeno tre mesi prima di rimanere incinta. Charlie, che aveva smesso 18 mesi prima, dice: “I miei lineamenti sono diventati un po’ più morbidi e i miei peli sul viso sono diventati più chiari, ma non mi sentivo femminile, mi sentivo solo me stesso. “Il ciclo è ricominciato e anche la mia grave acne, causata dal testosterone, è scomparsa e il sistema riproduttivo del mio corpo si è rimesso in moto”.

Dopo un test di gravidanza negativo, la coppia ha riprovato il secondo mese e Malachi è risultato positivo, una notizia che hanno condiviso con entusiasmo con amici e familiari.

Mentre amici e familiari erano felicissimi, la coppia ha trovato il loro NHS locale meno comprensivo e quando Malachi ha avuto un’emorragia durante la gravidanza, insoddisfatti del trattamento, hanno optato per un’ecografia privata, che ha confermato che tutto andava bene. Dopo questa esperienza, hanno optato per un taglio cesareo volontario nella città natale di Malachi, York.

Sebbene sia legalmente maschio, Malachi è registrato come madre sul certificato di nascita del figlio, mentre Charlie è registrato come padre. Questa anomalia significa che è legalmente maschio e legalmente femmina contemporaneamente.

A differenza dell’uomo transgender Freddy McConnell, che ha concepito tramite donatore di sperma e ha lottato in tribunale per il diritto di essere registrato come padre sul certificato di nascita del figlio, Malachi non è preoccupato.

“Non mi interessa essere registrato come madre sul certificato di nascita. So chi sono: sono suo padre”, scrolla le spalle. “Sì, sarebbe bello se il sistema fosse più progressista, ma quel cambiamento arriverà, non c’è bisogno di gridarlo”.

Entrambi gli uomini accettano di dover spiegare al figlio che ha due papà e uno di loro è nato femmina.

“Gli diremo che ha due papà e come il papà lo ha creato”, dice Malachi in modo pratico. “Ha già un sacco di libri per bambini nella sua stanza su tutte le varianti familiari, dall’adozione alla fecondazione in vitro e anche il libro di Freddy McConnell Little Seahorse And The Big Question, che spiega come il cavalluccio marino maschio partorisce.

“Quindi gli racconteremo tutto. Sì, c’è il rischio che venga preso di mira quando sarà più grande, ma non siamo così preoccupati e speriamo che la scuola che frequenta sia inclusiva e solidale”.

Tuttavia Malachi ammette: “Quando lasciamo Tilehurst e andiamo in città [Reading], riceviamo sguardi, perché siamo due uomini e un bambino”.

Presto la famiglia di tre persone spera di diventare quattro. “Sono orgoglioso di aver partorito da uomo e voglio altri figli. Vorremmo un fratello o una sorella per nostro figlio, così avrà sempre un amico”, dice Malachi, che ha ripreso il testosterone sei settimane dopo la nascita.