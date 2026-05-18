Avrebbe rivolto offese discriminatorie a un membro dell’equipaggio dell’aereo su cui era a bordo, usando espressioni razziste legate al colore della pelle e commenti omofobi, accompagnati da gesti offensivi. Per questo un cittadino cileno, alto dirigente della società ittica Landes, è stato arrestato in Brasile con l’accusa di insulti razzisti e omofobi durante un volo internazionale della Latam Airlines tra San Paolo e Francoforte. L’episodio risale al 10 maggio scorso, mentre il manager era diretto alla fiera Interzoo 2026 in Germania.

Al ritorno in Brasile, durante lo scalo all’aeroporto internazionale di Guarulhos, la Polizia federale ha eseguito il fermo dopo la denuncia presentata da Latam, che ha dichiarato di collaborare con le indagini. Landes ha diffuso una nota ufficiale di condanna “categorica” contro ogni forma di discriminazione, annunciando la sospensione preventiva del dirigente coinvolto.