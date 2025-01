Due uomini sono stati arrestati in relazione allo stupro di un adolescente in seguito a un incontro all’Harry Ramsden’s di Brighton. La polizia del Sussex ha riferito che la vittima diciannovenne aveva riferito di essere stata avvicinata da due uomini a lui sconosciuti vicino al famoso ristorante di fish and chips, Old Steine, intorno alle 3:30 del mattino del 21 dicembre.

Nella cronaca di Anders A glesey e di Ethan Blackshaw sul Mirror, il giovane ha detto di essere stato violentato nella vicina Steine ​​Lane poco dopo.