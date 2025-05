Un 33enne originario della Campania è stato accusato di rapina aggravata e violenza sessuale per un episodio avvenuto il 18 gennaio in un supermercato di Perugia. Secondo la ricostruzione della Procura, l’uomo avrebbe approfittato di un momento di quiete per posizionarsi dietro al bancone, puntare un coltello al collo di una commessa e costringerla a consegnare l’incasso, pari a 2.250 euro. Come se non bastasse, le avrebbe cinto la vita e l’avrebbe costretta a subire un bacio sul collo, rendendo la violenza ancora più grave.

Le indagini e l’arresto

L’indagine, coordinata dalla Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone, è stata condotta dai carabinieri della stazione locale con il supporto del nucleo radiomobile e la collaborazione del RIS di Roma. Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e a una serie di accertamenti tecnici, gli inquirenti sono riusciti a identificare il presunto responsabile, raccogliendo quelli che definiscono “rilevanti ed univoci elementi probatori”. L’uomo, già detenuto nel carcere di Poggioreale per altri motivi, ha ora ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare per questa vicenda.