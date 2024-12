È morta prima di Natale: sperava di festeggiare un’ultima volta con i suoi cari, prima di raggiungere l’aldilà ma non ce l’ha fatta. Era già vissuta 19 anni, ben oltre i 14 anni di vita che la natura assegna ai malati di progeria.

La progeria provoca un invecchiamento precoce del fisico senza intaccare le capacità mentali.

Beandri Booysen è morta il 18 dicembre in Sud Africa, scrive Rebecca Manzi su Greenme.it, “dopo aver vissuto una vita intensa e piena nonostante la progeria, la stessa rara condizione genetica che ci ha portato via anche Sammy Basso”.

Sammy Basso, originario di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, è morto nella serata del 5 ottobre, dopo “una vita spesa nella ricerca e nella divulgazione scientifica, lottando contro gli effetti della sua rarissima malattia”

Secondo i medici non avrebbe potuto superare i 13 anni, invece è arrivato a 28, con una laurea triennale e una magistrale e un’incredibile voglia di vivere.

Morta a 19 anni di vecchiaia precoce

Nata e cresciuta a Pretoria, Beandri Booysen aveva superato le aspettative mediche che le avevano dato una speranza di vita di soli 14 anni, vivendo pienamente ogni giorno e sfruttando al massimo la sua presenza online. Con oltre 269.200 follower su TikTok, Beandri condivideva contenuti motivazionali e divertenti, regalando sorrisi e positività a chi la seguiva. Amava pubblicare video in cui ballava, sincronizzava le labbra con canzoni popolari e mostrava la sua forza interiore.

Pochi mesi fa era stata sottoposta a un intervento a cuore aperto.

Sua madre, Bea Booysen, ha annunciato la triste notizia della sua scomparsa sulla pagina Facebook dedicata alla figlia, scrivendo.

Le parole della madre

È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Beandri Booysen, una delle giovani donne più amate e ispiratrici del Sudafrica. Beandri non era nota solo per la sua personalità vibrante e la sua risata contagiosa, ma anche come l’ultimo individuo sopravvissuto in Sudafrica che viveva con la rara condizione genetica della progeria.

Nonostante le sue fragilità fisiche – pesava poco meno di 12 kg e presentava caratteristiche fisiche uniche della condizione – Beandri non ha mai smesso di lottare. Pochi mesi fa era stata sottoposta a un intervento a cuore aperto e aveva sperato di trascorrere il Natale con i suoi cari.

Nei suoi video e interviste, ha spesso sottolineato quanto fosse grata alla sua famiglia per averla cresciuta come una bambina come tutte, senza farle pesare la malattia e insegnandole a vedere la bellezza nella diversità e a trovare forza nelle difficoltà.

Il suo obiettivo era sensibilizzare il pubblico su malattie rare come la progeria, ma soprattutto dimostrare che la diversità non è una debolezza, bensì una risorsa. Beandri aveva sognato un futuro luminoso: desiderava sposarsi, avere figli e diventare insegnante. Purtroppo, però, rimarranno desideri irrealizzati.

Piange il giornale tedesco Bild

