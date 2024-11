È morto Cassius, il coccodrillo in cattività più grande del mondo, in Australia. Cassius aveva 110 anni.

Il coccodrillo Cassius viveva a Marineland Melanesia su Green Island, Great Barrier Reef, Cairns.

Cassius, del peso di più di una tonnellata, era in declino dalla salute dal 15 ottobre come Marineland Melanesia Crocodile Habitat ha detto su Facebook.

Il coccodrillo era lungo 5,48 metri (18 piedi) e deteneva il record mondiale come il più grande coccodrillo in cattività è morto, ha detto sabato un santuario della fauna selvatica. Si pensava che avesse più di 110 anni.

Il coccodrillo era malato da un mese

“Era molto vecchio e si credeva che vivesse oltre gli anni di un Croc selvaggio”, secondo un post dell’organizzazione, con sede a Green Island vicino alla città turistica di Cairns nel Queensland.

“Cassius ci mancherà profondamente, ma il nostro amore e i nostri ricordi di lui rimarranno nei nostri cuori per sempre”.

La vita di Cassius

Il sito web del gruppo diceva che viveva nel santuario dal 1987 dopo essere stato trasportato dal vicino Territorio del Nord, dove i coccodrilli sono una parte fondamentale dell’industria turistica della regione.

Nel 2011, gli è stato assegnato il Guinness World Record per il coccodrillo più grande in cattività. Prima di essere catturato, Cassius viveva allo stato brado dove era noto per mangiare bestiame e attaccare le imbarcazioni.

Cassius era “il nostro amato compagno” e “un caro membro della nostra famiglia”, afferma la Marineland Melanesia Crocodile Habitat.

Il fondatore, George Craig, ha acquistato Cassius nel 1987. “Ha portato gioia e compagnia al suo migliore amico George per oltre 37 anni”, ha affermato.