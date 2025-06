Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Gianfranco Butinar, noto attore, comico e imitatore, deceduto all’età di 51 anni a causa di un infarto mentre si trovava sul divano di casa in compagnia della moglie. La notizia è stata diffusa dall’emittente Rete Oro, con cui Butinar collaborava da anni. I funerali si terranno domani alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. Butinar era amato per le sue imitazioni di personaggi celebri, tra cui Franco Califano, Bruno Pizzul, Totti, Fabio Capello, Spalletti e Antonio Cassano.

“Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore, spesso ospite anche della trasmissione Il Tribunale delle Romane. Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l’allegria che l’hanno sempre contraddistinto. Dal direttore Raffaele Minichino e da tutta la nostra redazione sentite condoglianze alla famiglia. I funerali si terranno domani alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. Ciao Gianfranco”, si legge sulla pagina Facebook di “Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti”.