È morto il fotografo Oliviero Toscani. Lo ha annunciato la famiglia in un breve comunicato stampa: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia”. Il comunicato è firmato dalla moglie, Kirsti, e i figli: Rocco, Lola e Olivia.

La malattia

Toscani è morto, all’età di 82 anni, nell’ospedale di Cecina, dove era stato ricoverato il 10 gennaio per l’aggravarsi della sua malattia. Intervistato dal Corriere della Sera, il fotografo l’estate scorsa rivelò di soffrire di amiloidosi: “In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali”.

Le pubblicità

Dai jeans di “Chi mi ama mi segua” al bacio tra un prete e una suora, dai volti dei condannati a morte al corpo di una donna consumata dall’anoressia, tutte le sue campagne più famose hanno lasciato il segno nel mondo della pubblicità ma non solo.

“Se l’arte non provoca a cosa serve?” diceva. E ancora: “Chi cerca idee non ne ha. L’artista non cerca idee, fa quello che è capace rispetto a un problema che si trova di fronte”.

“Se ho paura della morte? Basta che non faccia male – disse al Corriere -. E poi ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero”.