È morto a 77 anni Paolo Sottocorona, storico volto del meteo di La7. Le sue ultime previsioni del tempo erano andate in onda ieri, come di consueto. Poi, poche ore dopo, è arrivata la notizia della sua scomparsa improvvisa. A darne l’annuncio è l’emittente televisiva, che scrive: “In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi. È sempre stato apprezzato per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità delle famiglie”. Negli anni, infatti, grazie alla sua professionalità e alla sua pacatezza, Sottocorona era diventato un punto di riferimento particolarmente amato dal pubblico.

Gli omaggi dal mondo di La7

“Un nostro lutto, grave: se n’è andato Paolo Sottocorona”, ha commentato su Instagram il direttore del Tg La7 Enrico Mentana. “Tutta La7 si stringe alla famiglia e agli amici di Paolo. Mancherai a tutti”, ha invece scritto su X il direttore di La7 Andrea Salerno. La7 si è poi stretta in una nota di cordoglio generale: “L’Editore Urbano Cairo, l’Amministratore Delegato Marco Ghigliani, il Direttore del Tg La7 Enrico Mentana, il Direttore di Rete Andrea Salerno, le conduttrici e i conduttori, le giornaliste e i giornalisti, le dipendenti e i dipendenti e le collaboratrici e i collaboratori di La7 esprimono le più sentite condoglianze e si stringono con affetto intorno alla famiglia di Paolo Sottocorona, da tantissimi anni volto di La7, che ha saputo dare al racconto del meteo un’impronta unica con la sua personalità, simpatia e competenza”.

Dopo aver studiato ingegneria, Sottocorona è entrato nel 1972 nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove è rimasto fino al 1993 per poi dedicarsi alla sua passione di divulgatore scientifico. In quegli anni ha realizzato la rubrica delle previsioni del tempo per la trasmissione Unomattina, per poi passare a Telemontecarlo, dove si è occupato delle previsioni nel programma Tappeto volante. Tra il 1996 e il 1998 è stato autore di una rubrica di divulgazione meteorologica per Geo & Geo su Rai 3. È poi tornato a TMC nel 1999 come conduttore de La posta del Meteo e di Sotto questo Sole. Ha collaborato con La7 sin dal 2002, divenendo uno dei volti noti della rete con le sue rubriche dedicate al meteo nei vari programmi della rete, distinguendosi per il suo stile pacato e l’interazione con il pubblico, che poteva inviare le proprie foto al conduttore che poi le selezionava e mandava in onda.