È stato fermato in Grecia il presunto assassino della madre e della bambina di pochi mesi trovate morte sabato scorso a Villa Pamphili, a Roma. La notizia è stata diffusa dal Tg1 attraverso i propri canali social. L’uomo ha 46 anni e avrebbe dei precedenti negli Stati Uniti. E ha raccontato agli investigatori che la bambina “era sua figlia”.

La testimonianza

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto?, è arrivata una segnalazione da parte di un telespettatore che ha raccontato in diretta un episodio inquietante: “Era una bruttissima scena perché l’uomo era in uno stato evidente di alterazione, e strattonava la giovane donna nonostante avesse una bimba in braccio”. Il testimone ha assistito alla scena in una piazza centrale di Roma e ha deciso di contattare immediatamente la trasmissione, restando sul posto fino all’arrivo dell’ambulanza. La segnalazione è stata girata agli inquirenti, che stanno seguendo le indagini sul duplice omicidio. Determinanti anche le descrizioni fornite dal portavoce della Questura di Roma, che aveva parlato di una giovane donna alta 164 cm e con capelli chiari. La redazione del programma ha ringraziato anche gli altri telespettatori che, riconoscendo i tatuaggi della donna, hanno contribuito all’identificazione della vittima, aiutando così a chiarire la sua nazionalità e fornendo elementi preziosi per le indagini.