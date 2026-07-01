È morto Victor Willis, il cantante, leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. L’annuncio è arrivato con un post su Facebook scritto dalla band. “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa di Victor Willis, cantante dei Village People. Victor si è spento martedì 30 giugno 2026 a seguito di una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy” si legge sulla pagina ufficiale. Willis era nato il 1 luglio 1951 a Dallas.

I Village People e Donald Trump

I Village People, nei mesi precedenti sono apparsi in diversi comizi ed eventi di Donald Trump. Si tratta di uno degli elementi più iconici e discussi della scena politica statunitense recente, anche perché la celebre hit Y.M.C.A. è noto per essere un brano iconico della comunità gay mondiale ed è stata la colonna sonora ufficiale di quasi tutti i comizi del presidente degli Usa. La band lo ha cantato anche cantato dal vivo e ballato insieme a lui sul palco durante gli eventi dell’Inauguration Day nel gennaio 2025.

Per Willis la musica era universale e, a differenza di altri componenti della band, non reputava sbagliato l’utilizzo della canzone da parte di Trump. Durante il primo mandato però, i Village People non la pensavano allo stesso modo e protestatorono per l’utilizzo dei loro brani in maniera strumentale da parte di Trump. L’utilizzo politico della loro musica ha intanto portato ad un calo di popolarità della band di Y.M.C.A. tra gli americani.

I Village People sono diventati un po’ una macchietta come successo anche alle altre star (prevalentemente del country) che hanno prestato il fianco a Donald Trump.