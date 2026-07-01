Quando si pensa all’estate, vengono subito in mente vacanze e momenti di relax. Per chi lavora con partita IVA o svolge un’attività freelance, però, giugno coincide spesso con una delle fasi più impegnative dell’anno dal punto di vista fiscale. È infatti il periodo in cui molti professionisti devono fare i conti con il saldo delle imposte relative all’anno precedente e con il primo acconto per quello in corso.

La scadenza riguarda non soltanto i liberi professionisti, ma anche gli imprenditori individuali, i consulenti e, più in generale, chi produce reddito attraverso un’attività autonoma. Il meccanismo degli acconti permette allo Stato di incassare anticipatamente una parte delle imposte dovute per l’anno corrente, sulla base dei redditi dichiarati nell’anno precedente.

Per chi non possiede conoscenze contabili specifiche, il calcolo degli importi può risultare poco immediato. A questo si aggiunge il fatto che saldo e acconto possono generare un esborso consistente in un periodo relativamente breve, con conseguenze dirette sulla liquidità disponibile.

Il problema diventa ancora più evidente quando il fatturato non è costante durante l’anno. Un freelance può alternare mesi particolarmente produttivi ad altri con entrate più contenute, mentre alcune attività risentono della stagionalità o dei ritardi nei pagamenti da parte dei clienti. Trovarsi ad affrontare una scadenza fiscale importante proprio durante una fase di minori incassi può creare difficoltà anche a professionisti con un’attività economicamente sana.

Non è raro che, in assenza di una pianificazione preventiva, si debba ricorrere ai risparmi personali o rinviare investimenti già programmati. La preoccupazione legata alle scadenze può inoltre incidere sulla serenità con cui si gestisce il lavoro quotidiano.

A complicare ulteriormente la situazione contribuisce il calendario fiscale, che concentra nello stesso periodo diversi adempimenti. Oltre alle imposte sui redditi, possono essere previsti versamenti IVA, contributi previdenziali e tributi locali. Diventa quindi essenziale conoscere con anticipo gli importi indicativi e organizzare le risorse disponibili senza arrivare all’ultimo momento.

Separare i fondi personali da quelli dedicati alle tasse

Una delle soluzioni più efficaci per affrontare le scadenze fiscali con maggiore tranquillità consiste nel tenere separate le somme destinate alle imposte da quelle utilizzate per le spese personali o per la gestione dell’attività.

Non si tratta soltanto di una buona pratica contabile. La separazione aiuta a comprendere quale parte degli incassi sia effettivamente disponibile e quale, invece, debba essere conservata per i futuri versamenti.

Soprattutto nei primi anni di attività, molti lavoratori autonomi tendono a considerare l’intero importo ricevuto dai clienti come reddito immediatamente spendibile. In realtà, una quota di quelle entrate dovrà essere utilizzata per pagare imposte, contributi e altri oneri. Ignorare questa distinzione può offrire una visione poco realistica della liquidità e portare a sostenere spese che, nel medio periodo, diventano difficili da gestire.

Una modalità pratica consiste nello stabilire una percentuale da accantonare ogni volta che viene incassata una fattura. La quota può essere definita insieme al commercialista, tenendo conto del regime fiscale, del reddito previsto e dei contributi previdenziali dovuti.

Le somme accantonate dovrebbero poi essere trasferite su un conto distinto da quello utilizzato per le spese quotidiane. In questo modo si crea progressivamente una riserva destinata alle tasse, senza dover reperire l’intero importo in prossimità della scadenza.

Questa abitudine offre anche un beneficio psicologico. Sapere che il denaro necessario è già stato messo da parte riduce l’ansia legata ai versamenti e permette di programmare con maggiore precisione acquisti, investimenti e spese personali.

Tenere separati i fondi aiuta inoltre a conoscere meglio l’andamento economico dell’attività. Il professionista può valutare più facilmente quanto sta realmente guadagnando, quali costi può sostenere e quale margine resta disponibile dopo aver considerato gli obblighi fiscali.

Per freelance e titolari di partita IVA, una gestione ordinata degli accantonamenti può quindi fare la differenza tra una scadenza affrontata con serenità e una ricerca affannosa di liquidità all’ultimo momento.

L’utilità di mantenere un conto separato per la gestione della fiscalità personale

La diffusione dei servizi bancari digitali ha reso più semplice aprire e gestire un conto distinto da quello principale. Per un lavoratore autonomo, mantenere un conto bancario online dedicato agli accantonamenti fiscali può essere un modo pratico per evitare che le somme destinate alle imposte vengano utilizzate per altre spese.

Ogni volta che viene ricevuto un pagamento, una parte dell’incasso può essere trasferita sul conto dedicato. Il denaro rimane così separato dalle risorse utilizzate per l’affitto, le utenze, gli acquisti professionali e le spese personali.

Questa organizzazione rende più chiara la situazione finanziaria. Controllando il saldo del conto principale, il professionista vede soltanto la liquidità realmente disponibile, mentre il conto parallelo mostra quanto è stato già accantonato per le prossime scadenze.

Le piattaforme digitali permettono inoltre di automatizzare parte del processo. È possibile programmare bonifici periodici, attivare notifiche e controllare i movimenti in qualsiasi momento, anche da smartphone. Per chi emette numerose fatture o riceve pagamenti in date diverse, questi strumenti possono ridurre il rischio di dimenticanze.

Un conto separato non sostituisce il lavoro del commercialista e non elimina la necessità di verificare gli importi effettivamente dovuti. Può però diventare un valido supporto organizzativo, soprattutto quando viene utilizzato insieme a un calendario delle scadenze e a una previsione periodica delle imposte.

Anche la ricostruzione dei movimenti risulta più semplice. Le somme destinate alla fiscalità non si confondono con le spese personali e possono essere controllate rapidamente, senza dover analizzare decine di operazioni non pertinenti.

Dal punto di vista operativo, la soluzione funziona bene quando il trasferimento delle somme diventa un’abitudine. Invece di attendere giugno per verificare quanto denaro è disponibile, il professionista costruisce la propria riserva fiscale durante tutto l’anno.

La gestione separata può essere utile anche in presenza di entrate irregolari. Nei mesi con fatturato più elevato si può accantonare una somma maggiore, compensando eventuali periodi meno favorevoli. In questo modo la liquidità destinata agli obblighi fiscali cresce gradualmente e non dipende soltanto dagli incassi delle settimane immediatamente precedenti alla scadenza.

Adottare un conto parallelo significa, in sostanza, introdurre una regola semplice nella gestione del denaro: ciò che dovrà essere versato al fisco non viene considerato parte del reddito disponibile. Una distinzione apparentemente elementare, ma capace di migliorare l’organizzazione finanziaria e di rendere meno pesanti le scadenze fiscali di giugno.