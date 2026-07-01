Due astronauti della NASA, Chris Williams e Jessica Meir, sono usciti all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale per sostituire l’articolazione di un braccio meccanico che aveva subito un guasto nelle scorse settimane. Nello specifico, il problema ha riguardato Canadarm2, che ha assorbito corrente elevata e non si è mosso come previsto durante le normali operazioni robotiche. Questa delicata operazione, perfettamente riuscita, entrerà nella storia come la 280ª attività extraveicolare dedicata all’assemblaggio, alla manutenzione e all’ammodernamento della Stazione Spaziale Internazionale.