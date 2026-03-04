Christophe, un uomo francese di 52 anni il cui pitbull aveva sbranato il 16 novembre 2019 la compagna ventinovenne incinta di sei mesi, Elisa Pilarski, è stato accusato di omicidio colposo. Il processo nei suoi confronti si è aperto martedì 3 marzo vicino Parigi: l’uomo è accusato di aver consentito alla donna di portare Curtis, il suo cane, a spasso da sola nel bosco pur conoscendo poco il cane dotato per via della razza di molta forza.

In tribunale il 52enne si è dichiarato innocente ed ha messo in luce quelle che a suo modo di vedere sarebbero delle incongruenze: “Se Curtis è colpevole, fatelo fuori o lo farò io, ma mettete le prove sul tavolo. Ho perso mia moglie, ho perso mio figlio. Pensate che avrei dato una possibilità a Curtis?”.

Il giudice ha fatto notare che la donna conosceva poco il cane che aveva incontrato solo in poche occasioni. I due si erano conosciuti solo qualche mese prima su Facebook. L’uomo è stato inoltre accusato di aver importato illegalmente Curtis dai Paesi Bassi e di aver mentito sulla sua razza, presentandolo come un Whippet-Griffon e non un American Pit Bull Terrier, il cui acquisto è vietato sul territorio francese.

L’addestramento sbagliato

L’uomo è accusato anche di aver addestrato Curtis utilizzando il morso, una pratica vietata in Francia dato che, come scritto sulle carte del processo, se fatta male “fa perdere all’animale ogni inibizione quando è eccitato”.

Il 52enne non avrebbe nemmeno adoperato alcuna precauzione, dato che il il giorno della tragedia era al lavoro. La donna alta solo poco più di un metro e mezzo per un peso pari a 56 chili, si è trovata così a maneggiare da sola questo tipo di cane che, come noto, è dotato di molta forza.

L’uomo è arrivato sulla scena per primo ed aveva dato la colpa a un branco di cani da caccia. A svelare la verità sono state solo le analisi del dna trovato sui segni di morsi sul corpo, il collo e la testa della vittima.