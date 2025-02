Negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per la sicurezza aerea dopo l’incidente di Washington avvenuto lo scorso gennaio. Elon Musk che è alla guida del Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa, sta ora supplicando i controllori di volo in pensione a tornare in servizio per affrontare la grave carenza di personale qualificato.

Musk, dopo l’insediamento aveva sottolineato fin da subito l’importanza di rinnovare la Federal Aviation Agency, chiedendo “rapidi aggiornamenti della sicurezza del sistema di controllo del traffico aereo”. Secondo quanto scritto su X dall’uomo più ricco del mondo, “c’è carenza di controllori del traffico aereo di alto livello. Se siete in pensione, ma disposti a tornare al lavoro, vi preghiamo di farlo”.

L’appello lanciato dal leader del Doge è sembrato contraddittorio. Solo poche settimane fa, il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha infatti licenziato circa 400 dipendenti della FAA, specificando che però non sono stati licenziati i controllori di volo. L’Associated Press ha raccontato tuttavia che tra i licenziamenti erano inclusi addetti alla manutenzione dei radar e specialisti dei sistemi di atterraggio e navigazione.

L’incidente avvenuto a Washington è solo uno dei tanti registrati quest’anno negli Stati Uniti. Solo nell’ultima settimana, due voli sono stati costretti ad annullare l’atterraggio negli aeroporti di Washington e Chicago per evitare la collisione con altri aerei sulla pista.