“Se ritieni di aver identificato un pezzo di detriti, contatta le autorità locali o la SpaceX Debris Hotline”: è il comunicato social che l’azienda spaziale di Elon Musk ha diffuso dopo il fallimento dell’ottavo test nel lancio di capsule spaziali per la messa in orbita di satelliti. Il tutto mentre in Italia il Governo ha avviato trattative con la francese Eutelsat Communications, concorrente diretta di Starlink. Ma non solo, anche Trump ora sembra volere mettere un freno all’iperattivismo di Musk, consigliandogli di usare il bisturi invece dell’ascia in tema di licenziamenti di funzionari pubblici. Insomma, Elon comincia a perdere i pezzi.

Nel dettaglio la capsula di Starship è esplosa in volo poco dopo avere acceso i motori, una volta sganciata dal razzo Super Heavy, il veicolo ha subito un rapido disassemblaggio non programmato e il contatto è stato perso.

Sempre sulla piattaforma X, intanto, cominciano a essere pubblicate immagini di probabili detriti della capsula sul mare, nell’area delle Bahamas. L’azienda aggiunge che è “immediatamente iniziato il coordinamento con i responsabili della sicurezza per mettere in atto le risposte di emergenza previste” e che i dati del test di volo saranno esaminati “per comprendere meglio la causa” di quanto è accaduto.

“Come sempre – conclude il post di SpaceX – il successo deriva da ciò che impariamo e il volo di oggi offrirà ulteriori lezioni per migliorare l’affidabilità di Starship”.