È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, l’ex direttore tecnico della Nazionale di ginnastica ritmica, accusata per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Lo ha deciso il Gup di Monza Silvia Pansini. Il dibattimento si aprirà il 10 febbraio prossimo.

L’ex dt è stata difesa da molte ex ginnaste, tra loro Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea e Laura Paris. Le atlete hanno scritto una lettera di ciascuna, depositate oggi al Gup di Monza Silvia Pansini per l’udienza preliminare, in cui hanno scritto: “Non ci riconosciamo come parti offese, Emanuela Maccarani è stata una persona importante nella nostra vita, sportiva e non”.

L’ex allenatrice è accusata di maltrattamenti ai danni delle giovani atlete e per questo è stata rinviata a giudizio. Ad accusarla di abusi e comportamenti scorretti durante gli allenamenti sono Anna Basta e Nina Corradini, Francesca Mayer e Beatrice Tornatore. A loro si aggiunge l’associazione “Change the Game”.

Fuori dall’aula, la Basta ha dichiarato: “Ci sono alcune persone che conosco e sono contenta perché so che non è facile e ci vuole coraggio, ognuno ha i suoi tempi come tutti, ma sapere che ci sono persone pronte a raccontare la loro verità è importante per me, perché significa che possiamo fare qualcosa di buono. Sono stati tre anni difficili e pesanti, spesso sono stata spaventata rivivere tutto e rivedere persone che hanno fatto parte del passato è molto complicato, ma non mi sono mai tirata indietro, anzi”. Sulle ex compagne che sostengono Maccarani, Basta ha aggiunto che “arrivati a questo punto ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e deve fare i conti con la propria coscienza”.

Maccarani: “Io non ho dato della cicciona a nessuna”

La Maccarani, fuori dall’aula ha respinto le accuse: “Io queste affermazioni non le ho mai fatte, non ho mai dato della cicciona o usato altri termini finiti sui giornali, sulle memorie difensive è tutto spiegato ampiamente, non sono mai state lette e tenute in considerazione. Per come è configurato questo tipo di reato, evidentemente serve un dibattimento. Finalmente ci sarà un dibattimento e finalmente potrà essere tenuta in considerazione la mia posizione”.