Il sogno di un colpo milionario si è trasformato in un incubo per un giovane 24enne bengalese, autore di un tentativo di furto nella filiale Unicredit di Viale Certosa nella notte tra giovedì e venerdì 20 febbraio. L’uomo aveva cercato di approfittare della notte per accedere al caveau e svuotare le cassette di sicurezza, ma un imprevisto lo ha intrappolato all’interno della stanza blindata, trasformando la vicenda quasi in una barzelletta.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato grazie al sistema di videosorveglianza che aveva rilevato la presenza del ladro con giubbotto nero e zaino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. L’operazione di liberazione si è rivelata lunga e complessa, terminata solo alle 6 del mattino, dopo aver forzato una cassaforte temporizzata contenente le chiavi e la serratura del caveau danneggiata dall’interno.

La scoperta e l’arresto

I carabinieri del Radiomobile hanno ricostruito che il ladro era riuscito a introdursi nel caveau durante l’orario di apertura della banca senza essere notato e neppure al momento della chiusura. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, l’uomo è stato liberato e arrestato in flagranza per tentato furto aggravato.