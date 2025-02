Epidemia di morbillo in America, un bambino è morto: non era vaccinato. 133 persone risultano contagiate. Le autorità sanitarie prevedono che il morbo si diffonderà ancora. I pazienti hanno manifestato questi sintomi febbre alta, occhi rossi e acquosi, congestione nasale, tosse e un’eruzione cutanea che inizia sul viso. Il morbillo si diffonde nell’aria attraverso le goccioline respiratorie emesse con la tosse o gli starnuti,

Si tratta del primo decesso registrato negli Stati Uniti a causa di questa malattia altamente contagiosa in un decennio, mentre il focolaio in Texas è aumentato da una manciata di casi a più di 130 in due stati. L’epidemia in Texas, che ha colpito soprattutto i bambini, si è diffusa anche nel New Mexico. L’epidemia è scoppiata in una comunità rurale a sud-ovest di Lubbock.

Il morbillo ritorna fra i non vaccinati

Il bambino, che non era stato vaccinato contro la malattia, è morto durante la notte in un ospedale pediatrico, ha affermato il dipartimento sanitario del Texas in una nota. “Abbiamo avuto così tanti bambini in arrivo e ovviamente non eravamo preparati, probabilmente, a un decesso così precoce rispetto a quello a cui stiamo assistendo”, ha affermato Amy Thompson, CEO del Covenant Children’s Hospital di Lubbock, dove il bambino è morto in quella che le autorità hanno definito la quarta settimana dell’epidemia di morbillo.

Secondo quanto affermato dalle autorità sanitarie del Texas, dall’inizio di febbraio nel West Texas si sono registrate almeno 124 persone infette, tutte non vaccinate tranne cinque e per la maggior parte bambini.

Il morbo si diffonde ancora

Inoltre sono stati annunciati altri nove casi nel New Mexico orientale, vicino al confine con il Texas, dove si è diffuso il focolaio. I bambini sono stati curati con ossigeno supplementare e ossigeno ad alto flusso, farmaci per la febbre alta e liquidi per via endovenosa, ha detto. Il dipartimento sanitario del New Mexico ha avvertito che “poiché il morbillo è così contagioso, è probabile che si verifichino ulteriori casi”.

Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti, il tasso di mortalità negli Stati Uniti dovuto al morbillo, è pari a 1-3 decessi ogni 1.000 casi segnalati. Secondo il CDC, l’ultimo decesso dovuto al morbillo negli Stati Uniti risale al 2015.

Lara Anton, portavoce del dipartimento sanitario del Texas, ha dichiarato a un’affiliata locale dell’ABC che l’epidemia in corso ha colpito soprattutto bambini piccoli e adolescenti e che i casi erano originariamente concentrati in una comunità rurale “molto unita e poco vaccinata” nella contea di Gaines, dove la maggior parte dei bambini viene istruita a casa. Al momento, non è chiaro come la prima persona sia stata esposta al virus e non ci sono indicazioni che uno dei primi pazienti abbia viaggiato al di fuori degli Stati Uniti, ha detto Anton.

“Questo fenomeno subirà un’accelerazione per un po’”, ha affermato il dott. Peter Hotez, direttore del Center for Vaccine Development presso la Baylor University di Waco, in Texas, e spesso bersaglio della campagna anti-vaccino. “È una brutta malattia”, ha affermato, sottolineando che circa il 20 percento dei casi viene ricoverato in ospedale. “Purtroppo, il Texas ne è l’epicentro a causa del nostro aggressivo movimento anti-vaccino”, ha affermato.

Negli Stati Uniti il ​​morbillo è stato dichiarato eliminato nel 2000, il che significa che non si è verificata alcuna trasmissione continua della malattia per un anno. Negli ultimi anni, le autorità sanitarie federali hanno attribuito alcuni focolai al rifiuto dei genitori di vaccinare i propri figli. Nel 2024, negli Stati Uniti si sono verificati 285 casi di malattia derivanti da 16 focolai, in aumento rispetto ai 59 casi derivanti da quattro focolai nel 2023.

Lunedì, le autorità sanitarie del Texas hanno annunciato che è probabile che più persone siano state esposte al virus dopo che un residente contagioso della contea di Gaines si è recato in diverse località dentro e intorno a San Antonio, a circa 400 miglia (644 km) di distanza. La città di Lubbock ha iniziato a promuovere il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia per i bambini non vaccinati sul suo sito web e presso cliniche gratuite, a partire da martedì.