Urla di gioia e lacrime, nell’aula 115 del tribunale di Napoli, alla lettura della sentenza con la quale la Corte di Assise ha condannato all’ergastolo Francesco Pio Valda, il baby boss 21enne che la notte del 20 marzo 2023, tra gli chalet del lungomare, sparando tra la folla, uccise il pizzaiolo 18enne Francesco Pio Maimone.

Vittima innocente, estranea alla rissa

Una vittima innocente, un ragazzo completamente estraneo a quella rissa scoppiata tra gruppi di giovani legati alla mala, per i cosiddetti futili motivi: una scarpa griffata sporcata, forse da qualche goccia di un drink, forse perchè inavvertitamente pestata.

Pio morì tra le braccia di un suo caro amico, senza sapere neppure perché, a causa di uno dei colpi di pistola che, secondo l’accusa e secondo anche i giudici, Valda esplose all’impazzata per allontanare i suoi aggressori.

“Una sola parola volevo sentire: ergastolo”

“Una sola parola volevo sentire: ergastolo”, ha detto Concetta Napoletano, madre di Maimone con gli occhi gonfi, appena dopo la lettura della sentenza, prima di ripetere come un mantra, con il marito Antonio, l’appello più volte lanciato durante le udienze: “Deponete le armi e credete nella giustizia: la vostra strada porta solo alla morte, in carcere oppure in strada”.

Prima dell’inizio dell’udienza il pm antimafia Antonella Fratello ha depositato la sentenza con la quale una decina di giorni fa è stata sancita l’esistenza del clan Aprea-Valda del quartiere Barra di Napoli, capeggiato proprio da Francesco Pio Valda.

La camera di consiglio, iniziata poco prima di mezzogiorno, è durata circa tre ore, tante sono bastate ai giudici della prima sezione per accogliere la richiesta di ergastolo formulata a novembre dalla pm: unica differenza, la durata dell’isolamento diurno che dai due anni chiesti è stata ridotta a sei mesi