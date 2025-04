A Padova, una 37enne albanese ha subito un incubo per mano di un 36enne kosovaro, scarcerato da meno di 24 ore e con precedenti penali. L’uomo l’ha attirata con la falsa notizia di un pericolo per il figlio, mostrandole una pistola e costringendola a seguirlo in un appartamento, poi in un altro.

La violenza e la fuga disperata

Nel secondo appartamento, sotto la minaccia dell’arma e dopo aver assunto cocaina, l’aggressore ha costretto la donna a subire ripetute violenze sessuali per circa due ore. Inaspettatamente, una luce di speranza si è accesa con una telefonata ricevuta dall’uomo sul suo cellulare. Era la voce del figlio della donna, che la rassicurava di non essere in alcun pericolo. Scappata in strada, ha allertato la polizia e ricevuto soccorso in ospedale.

La squadra Mobile di Padova ha immediatamente avviato le indagini, setacciando la città per due giorni. L’aggressore è stato localizzato e arrestato mentre stava dormendo nel suo nascondiglio. Il kosovaro, irregolare e con numerosi precedenti, è stato nuovamente ammanettato, ponendo fine alla sua breve libertà dopo la scarcerazione.