C’è chi si prende una pausa dalla routine con una passeggiata al parco, e poi c’è chi, dopo anni di carcere, decide di farsi un’uscita a Livorno. E magari finge di essere ipovedente per ottenerla. Non è una commedia, ma una storia che ha dell’incredibile: un detenuto che, dopo essere stato liberato per gravi problemi di salute, è stato scoperto mentre camminava tranquillamente in un ristorante, smentendo in un colpo solo tutta la sua presunta infermità.

La “miracolosa” liberazione

La vicenda riguarda un uomo di quaranta anni, originario di Monza, che era in carcere per reati gravi: spaccio di droga e omicidio. Dopo essere stato detenuto per anni nella casa circondariale di Genova, a causa di presunti problemi di vista e mobilità, è stato liberato grazie alle sue condizioni di salute. La giustificazione ufficiale? L’uomo era ipovedente e costretto su una sedia a rotelle, tanto che un altro detenuto lo accompagnava quotidianamente. Ma qualcosa non quadrava.

Nel momento in cui il detenuto esce dal carcere e si concede una serata fuori, si svela l’arcano. Si trova a Livorno, al ristorante, con la figlia. E qui avviene il miracolo: l’uomo si muove agilmente senza la sedia a rotelle, si siede comodamente al tavolo e addirittura legge il menù senza problemi. Un agente della polizia penitenziaria, che casualmente si trovava nel medesimo locale, nota la scena e non può credere ai suoi occhi. È il momento della denuncia: il detenuto, che sembrava afflitto da infermità, si è appena “guarito” da tutti i suoi mali.

La reazione delle autorità

L’agente avvisa immediatamente il tribunale di sorveglianza di Firenze, che convoca un’udienza in cui viene mostrato il video che documenta la presunta guarigione. Il quarantenne, che doveva scontare undici anni di prigione per traffico di droga e l’omicidio di una prostituta nigeriana, è quindi chiamato a spiegare la sua “miracolosa” trasformazione. Il video ha lasciato tutti senza parole, compreso l’avvocato del detenuto, che si è trovato a difendere il suo cliente in una situazione ben più complicata di quanto immaginasse.

Le implicazioni legali

La vicenda ha sollevato interrogativi sul sistema penitenziario e sull’uso delle patologie come stratagemma per ottenere favori e riduzioni di pena. Mentre il detenuto affronta ora le conseguenze legali della sua “fuga” dalla cecità, il caso solleva una domanda cruciale: quanto possiamo davvero fidarci delle diagnosi che portano alla liberazione anticipata? Una domanda che, probabilmente, riceverà risposta solo con il proseguimento delle indagini.