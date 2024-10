Una violenta esplosione si è verificata verso le 17.20 di oggi, mercoledì 23 ottobre, in uno stabilimento in via Persicetana Vecchia, zona Borgo Panigale a Bologna. Si tratta di un capannone della “Toyota Material Handling”, multinazionale che si occupa di movimentazione merci.

A saltare in aria sarebbe stato un compressore e lo scoppio ha fatto crollare parte del capannone. Accertata una vittima e almeno tre feriti gravi. Sono in corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie. Ci sarebbero anche alcuni altri feriti più lievi, molti dei quali sono stati portati all’ospedale Maggiore. Al lavoro i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia, il 118 anche con un elicottero e i vigili urbani. Fuori dai cancelli dell’azienda si sono radunate alcune decine di dipendenti.

“Scoppio avvertito in tutta la zona”

Il sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone, su Facebook ha scritto che lo scoppio è stato “avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara”. Falzone ha poi aggiunto: “La situazione potrebbe essere molto seria. Pare ci sia una vittima e almeno tre feriti gravi e sono in corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie”.