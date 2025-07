“Ai primi sentori di fumo intorno alle 7.30 abbiamo fatto evacuare i bambini, erano presenti in 8. Sono arrivati i genitori, i ragazzi stanno tutti bene. Se fosse successo un’ora più tardi sarebbe stata una strage: ci sarebbero stati i 60 bambini del centro estivo, noi responsabili, e 120 prenotati in piscina. Il centro sportivo è danneggiato, sembra un campo di battaglia”. A raccontarlo all’Ansa è il presidente della polisportiva Villa De Sanctis, Fabio Balzani, parlando dell’esplosione del distributori di gpl avvenuto a Roma in via dei Gordiani.

I detriti del distributore hanno raggiunto diverse aree circostanti, colpendo in particolare il centro sportivo situato di fronte al distributore. Qui, oltre ai campi estivi per bambini si trovano diversi campi da tennis. Schegge metalliche e frammenti hanno danneggiato recinzioni e coperture delle strutture. Fortunatamente, al momento dello scoppio i campi da tennis erano vuoti.

Il racconto dei residenti

“Siamo stati svegliati da un boato, sembrava una bomba, un attentato”. Così Paola, abitante di un condominio di via dei Gordiani ha descritto all’Ansa gli attimi di paura provati subito dopo l’esplosione. “Non abbiamo capito di cosa si trattasse, tutti i vetri hanno tremato. Poteva essere una bomba, il terremoto, non capivamo. Poi dal fumo e abbiamo capito che era una esplosione”, dice Francesco, inquilino di uno stabile accanto.

“Mia madre ha un taglio sulla gamba, i vetri delle finestre si sono frantumati”, ha raccontato Claudia. Roberta ha invece detto di essere andata via “in ciabatte” da casa, aggiungendo che “sembrava un attentato”. Infine Alessandro, che ha raccontato di “pezzi di legno volati in casa”. Diversi residenti della zona dicono di aver visto “persone ricoperte dai vetri in strada”.